Störung im Duisburger Süden : Knapp 4000 Haushalte ohne Strom

Duisburg Ein Fehler in einer Netzstation hat am Morgen für einen Stromausfall im Duisburger Süden gesorgt. Nach Angaben eines Sprechers der Stadtwerke Duisburg sind Fachleute von Netze Duisburg bereits damit befasst, den Schaden zu beheben.

Um 9.31 Uhr wurde die Störung gemeldet. „Es sind wohl etwa 3500 bis 4000 Haushalte betroffen“, erklärte Stadtwerke-Sprecher Felix zur Nieden auf Anfrage. Ein Fehler eine 10-KV-Leitung, also auf der 10.000-Volt-Ebene, ließe auf einen Fehler in einer Netzstation schließen. Dies habe dann auch Auswirkungen auf andere Stationen. Da die Leitungen ringförmig geschaltet seien, könnte die Stromunterbrechung aber schnell wieder behoben werden, so dass die Haushalte schnell wieder mit Strom versorgt werden könnte. Der Schaden selbst werde vermutlich ebenfalls in Kürze behoben sein, hofft man bei dem Energieversorger.