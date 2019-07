Arbeitsmarkt in Duisburg : Tausende starten in ihre Ausbildung

Duisburg An diesem Donnerstag beginnt das neue Ausbildungsjahr. Laut Arbeitsagentur sind über 2500 junge Duisburger bereits mit einem Job versorgt, aber einige sind noch auf der Suche. DGB und Unternehmerverband geben Tipps.

Für mehr als 2500 überwiegend junge Duisburger beginnt in diesen Tagen und Wochen ein neuer Lebensabschnitt. Für ganz besonders viele von ihnen ist dieser Donnerstag der entscheidende Tag. Denn am ersten August beginnt in vielen Duisburger Betrieben das neue Ausbildungsjahr.

Kurz vor Beginn des Ausbildungsjahres hatten viele angehende Azubis ihren Ausbildungsplatz schon in der Tasche. Die Arbeitsagentur meldete am Mittwoch insgesamt 3041 Ausbildungsstellen für Duisburg. Dafür hatte es insgesamt 3499 Bewerber gegeben. 2599 von ihnen galten in der Aufführung der Arbeitsagentur als „versorgt“. Das heißt, sie haben eine feste Zusage für ihren Ausbildungsplatz und können noch in diesem Jahr in ihre Ausbildung starten. Das heißt aber auch, dass 900 junge Duisburger noch auf der Suche sind. Agentur-Chefin Astrid Neese rief Bewerber und Unternehmen vor diesem Hintergrund zur Flexibilität auf: „Natürlich ist Flexibilität in der heißen Phase am Ausbildungsmarkt für beide Seiten wichtig, zumal die Konkurrenz unter den Regionen um Nachwuchskräfte groß ist. Es pendeln genauso viele Jugendliche nach Duisburg zur Ausbildung ein, wie junge Duisburgerinnen und Duisburger ihre Lehrstelle im Umland finden“, sagte sie.