Ausbildung: Besser Jobs durch Workshops in Duisburg

Duisburg Die Niederrheinische Industrie und Handelskammer bietet wieder zahlreiche Zertifikatslehrgänge an. Hier eine Auswahl

Beim Lehrgang für Online- und Cross-Channel-Marketing wird auf unterschiedliche Fragestellungen eingegangen, wie zum Beispiel: Wie sieht ein geeignetes Konzept für mein Unternehmen aus? Der Lehrgang findet vom 30. August bis 13. Dezember, donnerstags von 17.30 bis 20.45 Uhr (52 Unterrichts-stunden) in der IHK in Duisburg statt.

Im Lehrgang Projektmanager erhalten Teilnehmer anhand eines praktischen Beispiels in konzentrierter Form einen Überblick, mit welchem Vorgehen und welchen Methoden sie ihre Projekte erfolgreich steuern. So halten die Seminarteilnehmer zum Schluss eine vollständige Projektplanung in Händen, die sofort in die Praxis umgesetzt werden kann. Der Lehrgang findet vom 4. September bis 11. Dezember, dienstags und donnerstags 17.30 bis 20.45 Uhr, in der IHK Duisburg, statt.