Höhere Kosten, längere Bauzeit A59-Ausbau in Duisburg – Stadtrat fordert Planungsstopp und Tunnellösung

Der mit großer Mehrheit gefasste Beschluss lässt an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Er besteht aus vier Komponenten: So lehnt die Stadt den sechsstreifigen Ausbau der A59 in der Form des jetzigen Entwurfs ab – also ohne Tunnel in Meiderich beziehungsweise Troglage in Hamborn. Die Stadt beantragt die Einstellung des aktuell laufenden Planfeststellungsverfahrens. Darüber hinaus bemängelt die Stadt die Unvollständigkeit der ausgelegten Unterlagen, weshalb hilfsweise eine Wiederholung der Auslage beantragt wird. Zudem fordert die Stadt die Trennung des Verfahrens in zwei Abschnitte: einmal für den südlichen Teil, einschließlich der Berliner Brücke, einmal für den nördlichen Teil.