Wohnquartier in Hochfeld : Das Ziel: Citynahes Wohnen im Park

Lichttore wie hier rechts unten am Bildrand sollen künftig das Sicherheitsgefühl im Quartier verbessern. Foto: Filippo Faciotti

Die Gebag will ihren Citywohnpark in den nächsten sieben bis acht Jahren für rund 30 Millionen Euro umbauen und in „citynahes Wohnen im Park“ verwandeln. Grundlage ist ein Entwurf des Duisburger Architekturbüros Druchke und Grosser.

Gebag-Chef Bernd Wortmeyer gab sich gewohnt ehrlich: „Dies ist eine unserer größten Wohnanlagen – zweifellos aber nicht eine besonders schöne.“ Die Rede ist von vier- bis achtgeschossigen Gebäuden aus den 70-er Jahren in Hochfeld zwischen Musfeld-, Heer- und Plessingstraße. 424 Wohnungen ohne größeren Leerstand gibt es hier, rund 1200 Menschen aus 40 Nationen leben in dem Areal zwischen dem Theater am Marientor und der Shell-Tankstelle. „In den 70-er Jahren war die Gebäude das Nonplusultra und hatte Vorzüge, auf die wir heute noch setzen können: gute Grundrisse, die fußläufige Entfernung in die City, Begegnungsräume und Servicebüros. Doch nun ist die Anlage in die Jahre gekommen, die Instandhaltung ist zwischenzeitlich vernachlässigt worden.“

Das soll sich nun gründlich ändern. Die Gebag richtete einen Architekturwettbewerb aus, den das Duisburger Büro Druschke und Grosser in Zusammenarbeit mti dem Bochumer Landschaftsarchitekten wbp für sich entschied. Wortmeyer zeigte sich begeistert von dem Entwurf: „Das ermöglicht citynahes Wohnen im Park – grüner, luftiger, heller.“ Dies sei allerdings ein gewaltiges Projekt, das einige Jahre in Anspruch nehme. Die Wohnungen selbst würden dann nach und nach saniert, immer wenn eine frei würde. Im Rahmen der Umgestaltung, die öffentlich gefördert wird, werde es dann auch eine neue Sozialbindung geben, so dass hier auch weiter bezahlbarer Wohnraum gewährleistet sei.

INFO 17 neue Wohnungen für Neudorf Foto: Druschke und Grosser Architektur Abbruch Auch an der Grabenstraße in Neudorf ist die Gebag jetzt aktiv: Am Montag, 1. Juli, sollen dort die Abbrucharbeiten von zwei Mehrfamilienhäusern beginnen. Der Abbruch der 20 Wohnungen und die anschließenden Erdarbeiten werden voraussichtlich bis in den Oktober hinein andauern. Neubau Im Anschluss soll mit dem Neubau an gleicher Stelle begonnen werden. Die neuen Gebäude sind ebenfalls von Druschke und Grosser geplant. Es entstehen 17 frei finanzierte Wohnungen zwischen 55 und 130 Quadratmetern. Die Kaltmiete soll voraussichtlich 8,50 Euro pro Quadratmeter betragen. Das Investment liegt bei rund 3,7 Millionen Euro, die Fertigstellung ist im vierten Quartal 2020 geplant.

Auch Entwicklungsdezernent Marin Linne zeigte sich angetan: „Wir reden immer gerne über neue Projekte. Aber 99 Prozent sind nun mal im Bestand, und die prägen eine Stadt.“ Im Wettbewerb habe die „beste von guten Ideen“ gewonnen. Linne verwies auch auf die geplante Dachbegrünung: „Das wird das Mikroklima am Standort verbessern. Solche aktiven Maßnahmen zu ergreifen, ist mir sowie lieber als nur vom Klimanotstand zu reden.“

Im Wohnpark (von links): Bernd Wortmeyer, Dirk Druschke und Bibiana Grosser, Christine Wolf (Wbp) und Martin Linne. Foto: Norbert Prümen (nop)

Die Architektin Bibiana Grosser stellte das Vorhaben dann detailliert vor. Die künftige Architektur solle es ermöglichen, die nachbarschaftlichen Beziehungen im Quartier und das soziale Umfeld zu verbessern. Dazu gehören eine Piazza in der Mitte, großzügig gestaltete Vorbereiche an den Haustüren oder Möglichkeiten zum gemeinsamen urban gardening.“ Größere, hellere Zugangsbereiche zum Quartier und helle Lichttore, etwa im Bereich Kremerstraße/Plessingstraße, sollen auch das Sicherheitsgefühl erhöhen. Die Treppenhäuser und Aufzüge werden renoviert, Fenster und Türen ausgetauscht, die Fassade erhält ein helles Gelb und frisches Grün. Zwei Parkdecks für 190 Fahrräder, 20 E-Bikes sowie Car-Sharing-Plätze sollen die Anlage zusätzlich aufwerten. Auf die Dächer kommen neue Photovoltaikanlagen. . Zusammen mit den Gründächern und neu gedämmten Fassaden soll sich dann auch die Energiebilanz deutlich verbessern.

Schon zuvor hatten einige Mieter selbst Hand angelegt und die Außenanlagen gemeinsam gepflegt. Inzwischen sind in dem Quartier vier Bienenvölker angesiedelt. Bibiana Grosser wünscht sich, dass die Mieter künftig sich noch mehr mit dem Quartier identifizieren. In diesem Zusammenhang erinnerte Wortmeyer auch an das Quartiersmanagement, das viel für die Anlage plane und organisiere.

Der umgestaltete Wohnpark aus der Luftperspektive. Er sieht schon auf den ersten Blick deutlich grüner aus als im derzeitigen Zustand. Foto: Filippo Fanciotti