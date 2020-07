Was neben dem Hauptbahnhof gebaut werden soll : Aurelis: Vollvermietung schon vor dem Baustart

Duisburg Parkhaus, Landesumweltamt, Fachhochschule für öffentliche Verwaltung – was die Aurelis bisher neben dem Hauptbahnhof entwickelt oder geplant hat, kann sich sehen lassen. Nun kommt das „Duisburg Central Office“ (DCO) dazu.

Es ist die größte Bürovermietung, die die Aurelis für ganz Duisburg in diesem Jahr vermelden kann: Nach dem Bau des Landesumweltamtes und der Immobilie für die neue Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, die gerade neben dem Hauptbahnhof entsteht, geht es nun um die 11.400 Quadratmeter große Fläche des Duisburg Central Office (DCO), ebenfalls auf dem „Quartier 1“ genannten Areal neben dem Hauptbahnhof. Diese neue, vom Architektur Kohl & Fromme konzipierten Bürobau, wird ab dem Herbst gebaut, ist aber schon jetzt vollständig an den in Duisburg ansässigen Finanzdienstleister Consors Finanz vermietet. Seit 2019 firmieren Consors Finanz und die Von Essen Bank unter einem Namen, nun werden sie auch räumlich unter einem Dach tätig werden. Das teilte die Aurelis Real Estate, deren Regionsableger im Südflügel des Hauptbahnhofsgebäudes ansässig ist, jetzt mit. Das Bürogebäude mit 50 Tiefgaragenplätzen soll direkt gegenüber vom Landesamt für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz (LANUV) entstehen. Angestrebt werde – wie schon beim Neubau für das Landesamt – die Gold-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen.

Kurzfristig verfügbar seien im „Quartier 1“ aktuell nur noch zwei Grundstücke mit 4,5 beziehungsweise zwei Hektar Fläche. „Eine zentrale Lage, eine sehr gute Infrastruktur und flexible Mietflächen waren vor Corona schon ein wichtiges Entscheidungskriterium. Jetzt stehen solche Qualitätskriterien noch stärker im Fokus“, so Buchholz. Es handele sich um den bisher größten Bürovermietungsdeal in Duisburg für 2020, der voraussichtlich in diesem Jahr auch nicht mehr übertroffen werde, vermutet Amedeo Augenbroe, Essener Niederlassungsleiter der BNP Paribas Real Estate GmbH. Bereits 2019 hatte Aurelis mit der Vermietung von über 19.800 Quadratmetern Bürofläche an die Fachhochschule für einen Spitzenwert im Büromarkt gesorgt.