Duisburg: Aufbruchstimmung in Firmen an Rhein und Ruhr

Aufbruchstimmung in Firmen an Rhein und Ruhr

Duisburg Das NRW-Wirtschafts- und Innovationsministerium öffnet ab sofort das Förderprogramm "Mittelstand.innovativ!"

Das Wissen von der Hochschule in die Firmen transportieren, neue Produkte erfinden, Daten besser managen und die IT-Sicherheit erhöhen: das sind aktuell wichtige Themen. "In Unternehmen an Rhein und Ruhr, die vor allem mittelständisch geprägt sind, herrscht Aufbruchsstimmung für den digitalen Fortschritt. Viele alteingesessene Unternehmer setzen auf junge Fachkräfte, Start-ups und Ideenbringer, um daraus neue Geschäftsideen zu entwickeln", hat Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes, beobachtet. Deshalb begrüßt er, dass das Land NRW mit dem Projekt "Mittelstand.innovativ!" Innovation und Digitalisierung im Mittelstand fördert. Schmitz ruft die hiesigen Firmen auf, diese Mittel nun auch abzurufen. Das NRW-Wirtschafts- und Innovationsministerium öffnet ab sofort das Förderprogramm "Mittelstand.innovativ!" für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) aller Branchen. Der "Innovationsassistent" sowie der "Innovations- und Digitalisierungsgutschein" können unkompliziert beantragt werden, damit Zuschüsse bis zu 45.000 Euro bzw. 15.000 Euro schnell fließen. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) sagte: "Nordrhein-Westfalen ist das Land des Mittelstandes. Rund 755.000 kleine und mittlere Unternehmen bilden das wirtschaftliche Rückgrat. Um auch morgen noch wettbewerbsfähig zu sein, müssen die Unternehmen ihre Arbeitsabläufe, wo immer möglich, sukzessive digitalisieren und Innovation anstoßen."