Duisburg: Auf der Suche nach neuen Märkten

Duisburg Längst sind die Duisburger nicht mehr automatisch Kunden der örtlichen Stadtwerke. Vertriebschef Hiermann und seine Kollegen entwickeln daher neue Strategien.

Tom ist nicht nur ein gebräuchlicher Vorname, sondern steht als Abkürzung für eine Neuentwicklung eines Geschäftsmodells des Duisburger Versorgungs- und Verkehrskonzerns. Die drei Buchstaben bedeuten in diesem Fall "Target Operating Model" und beschreiben, wie eine Organisation künftig ihre Geschäfte betreiben muss.

Klingt alles sehr theoretisch, was der Konzern jetzt in seiner Mitarbeiterzeitung erläutert. Aber die Grundaussage versteht jeder: Die Kunden kommen heutzutage nicht mehr automatisch zu einem kommunalen Energieversorger, wenn sie Strom, Gas oder Wasser haben wollen. Sondern sie schauen sich sehr genau auf Vergleichsportalen um und entscheiden sich dann für den günstigsten Preis, auch wenn der Anbieter weit weg ist oder auch von einem branchenfremden Unternehmen kommt. Wenn der DVV-Konzern dieser Entwicklung nicht grundlegend begegnet, "dann werden wir in zwei, drei Jahren deutliche Ergebnisverschlechterungen verzeichnen und perspektivisch ganz den Anschluss verlieren", wird Torsten Hiermann, Vertriebsleiter, zitiert.