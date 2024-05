Kulturprogramm im August „Tag der Trinkhallen“ erneut mit Buden in Duisburg

Das Ruhrgebiet feiert im August wieder seine Budenkultur. Am Programm des bereits vierten „Tags der Trinkhallen“ am 17. August beteiligen sich rund 100 Buden in 25 Städten, wie die Ruhr Tourismus GmbH am Dienstag in Oberhausen ankündigte. Auch Buden aus Duisburg beteiligen sich. Zwar ist die Anmeldephase für das Kulturprogramm bereits abgeschlossen, trotzdem können sich noch weitere Trinkhallen bis Mitte Juli mit eigenen Beiträgen anmelden.