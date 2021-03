Nach Astrazeneca-Stopp in Deutschland : Stadt Duisburg sagt alle Impftermine ab – Schnellteststation wird umgebaut

Duisburg Wie das Bundesgesundheitsministerium am Montag mitteilte, wird die Impfung mit dem Wirkstoff Astrazeneca bundesweit vorerst ausgesetzt. Die Stadt Duisburg hat am Nachmittag umgehend darauf reagiert.

Wie die Stadt am Nachmittag bekanntgab, werden bis auf Weiteres keine Impfungen mehr mit Astrazeneca vorgenommen. Es würden vorerst keine Personen mehr geimpft und alle bereits vergebenen Termine abgesagt. Die Stadt geht nach eigenen Angaben davon aus, dass es sich wie schon in anderen Ländern auch um eine Vorsichtsmaßnahme handelt.

Die Stadt gab am Montag außerdem eine Information zu einer der insgesamt 14 Schnellteststellen in Duisburg. Um die Impfungen in der Eissporthalle an der Margarethenstraße im Sportpark Duisburg zu optimieren, werde am Montag ab 18 Uhr eine Multifunktionsfläche verlegt. Die Maßnahme dient dem Schutz des Hallenbodens und zur Optimierung der Raumtemperatur