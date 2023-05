Duisburgs Imker besorgt „Ich habe Angst, dass die einheimischen Hornissen in Verruf geraten“

Die Nester der beiden Hornissenarten seien zudem schwer zu unterscheiden, so Werners. Die Vornester der asiatischen Hornisse seien golfballgroß und im Garten, in Hütten oder generell in trockenen Bereichen zu finden, so Rues vom Bienenzuchtverein. Brutnester demgegenüber würden die Größe eines Basketballs erreichen und sich zumeist in 15-20 Meter Höhe in Baumkronen befinden, ergänzt Hobbyimker Werners. Dabei habe ein Nest der asiatischen Hornisse bis zu 200 Königinnen, die bei der Entfernung eines Nestes entwischen könnten, um je ein neues Hornissenvolk zu bilden. Dies sei eine besondere Gefahr, führt er fort.