Konzert im Museum : Armida Quartett findet zu seinem Klangkörper

Die ‚Große Sinnende‘ im Duisburger Lehmbruck-Trakt lächelte milde und betört zum Spiel eines Streichquartetts, dass mit drei (vier) Werken famos aufspielte.

Das zweite Werk des gutbesuchten Abends war der Komponistin Frangis Ali-Sade (geb.1947) aus Aserbaidschan gewidmet. Barfuß, halbszenisch, durchschritten die vier Musiker den Raum. Mit schier unerhörten Klängen und musikalischen Klagen, versammelten sich perkussive Elemente und schwermütige Weisen in der Architektur des Raumes - passgenau und filigran verspielt. Sensationell an diesem Abend, nach der Pause, war aber das Streichquartett Nr.5 Sz 102 von Béla Bartók (1881-1945) aus dem Jahr 1934. Mit großem Schwung und gut herausgearbeiteter Detaillierung, verschmolzen die Musiker des Armida Quartett, Martin Funda, Johanna Staemmler, Teresa Schwamm und Peter-Philipp Staemmler, zum ersten Mal in Vollendung. Welche Offenbarung die Zuhörer genießen konnten, zeigte sich im 2. Satz, dem Adagio molto, von Bártók. Betörende Klangrede, Timing, gemeinsamer Atem, sphärisch strömendes Saitengewirke. All dies zeichnet ein international aufspielendes Streichquartett aus. Das Armida Quartett hat es!