Fast 50.000 Beschäftigte in Kurzarbeit : Arbeitslosenquote in Duisburg steigt auf 12,4 Prozent

Die Arbeitsagentur in Duisburg. Ohne die Kurzarbeit wäre die Arbeitslosigkeit zurzeit noch deutlich höher. Foto: Martin Gerten

Duisburg Die Arbeitslosigkeit in Duisburg ist im Juni erneut gestiegen. Die Agentur für Arbeit meldet 32.064 Arbeitslose in der Stadt. Das entspricht einer Quote von 12,4 Prozent. Die Corona-Pandemie präge die Stimmung auf dem Arbeitsmarkt aber nicht mehr so stark wie im Mai.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegenüber Mai verzeichnete die Agentur im Juni eine Zunahme von 356 arbeitslosen Menschen im Stadtgebiet. Im Vormonat lag diese Zahl noch bei über 1600 Menschen. Zum Vergleich: Im Juni 2019 waren noch 4143 weniger Arbeitslose in Duisburg gemeldet. Damals lag die Quote bei 10,8 Prozent.

Auch die Kurzarbeit ist noch einmal angestiegen. Ohne Kurzarbeit läge die Zahl der Arbeitslosen in Duisburg sicher noch deutlich höher, so die Agentur.

Im Juni haben 99 Betriebe für 1479 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Seit März haben in Duisburg insgesamt 3615 Betriebe für 49.350 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt.

Mit dem Beginn der Lockerungen werde die Arbeit in vielen Branchen wieder aufgenommen. Die Beschäftigten könnten direkt aus der Kurzarbeit heraus als routinierte und eingearbeitete Fachkräfte in ihre Betrieben starten. Kurzarbeit trage wesentlich dazu bei, Arbeitslosigkeit zu verhindern und Beschäftigungsverhältnisse zu stabilisieren, erläuterte Marcus Zimmermann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Duisburg. „Erfreulich ist, dass im Juni 265 Duisburgerinnen und Duisburger eine Beschäftigung aufgenommen haben, das sind fast 34 Prozent mehr als noch im Mai. Gleichzeitig haben im Juni mit 500 Personen deutlich weniger Menschen ihre Arbeit verloren. Hier liegt die Zahl sogar unter der des Vorjahres, sodass wir von einer leichten Belebung des Arbeitsmarktes in Duisburg sprechen können.“

(mtm)