Arbeitskreis Hochemmerich hilft Rumänen : Europawahl leicht gemacht

Rheinhausen Der Arbeitskreis Hochemmerich hilft Rumänen, die wählen möchten. Denn das ist gar nicht so einfach.

Im Hinblick auf die Europa-Wahl wird vor lauter Brexit-Chaos schnell eines vergessen: Es gibt noch 27 weitere EU-Staaten. Und deren Bürger sind über alle Nationen verteilt. Wenn sie an der Wahl teilnehmen möchten, müssen sie entweder in ihr Heimatland zurückreisen oder einen Antrag ausfüllen. Ein Problem, dem viele Menschen nicht gewachsen sind.

Der Arbeitskreis Hochemmerich, bestehend aus Kirchen, Schulen, Sozialverbänden und engagierten Mitmenschen, erklärt deshalb gut sieben Wochen vor der Wahl rumänischen Bürgern, wie sie sich in den Wirren der deutschen Bürokratie zurechtfinden. Dazu nutzten die freiwilligen Helfer in Sachen Wahlverständnis die freie evangelische Gemeinde in Rheinhausen, in der die gut 60-köpfige Gruppe regelmäßig Gottesdienste feiert.

„Die Leute sind dienstags sowieso da und haben hier gleich einen Ort, an dem sie sich wohlfühlen“, sagt Pastor Andre Pascher. „Wir sollen die Menschen dafür sensibilisieren, dass sie die Europa-Wahl als Möglichkeit wahrnehmen, sich einzubringen und nicht die Leute wählen, die sie hier nicht haben wollen“, sagt er. Das Problem erkannt hat jedoch Annegret Keller-Stegmann, die die Menschen schon in der Zeit betreute, als ein Teil von ihnen in den Häusern In den Peschen wohnte. „Dass man einen Antrag stellen muss, um als Ausländer an der Wahl teilzunehmen, weiß einfach niemand, auch in der Stadtspitze nicht. Das ist nicht böse gemeint, es weiß einfach keiner“, sagt sie. „Dabei ist das Wahlrecht ein wichtiges Teilhaberecht, die Menschen haben auch Interessen und hier können sie sie geltend machen“, erklärt Annegret Keller-Stegmann. Es sei wichtig, den Leuten auf Augenhöhe zu begegnen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.