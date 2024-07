Antisemitismus-Expertin der Uni Duisburg „Neben junge weibliche Geiseln hatte der Meta-Konzern Werbung geschaltet“

Der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 wurde zum Teil live im Netz gestreamt. Monika Hübscher, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Duisburg-Essen, hat analysiert, wie die sozialen Medien den Antisemitismus revolutioniert haben. Mit „Antisemitismus in den Sozialen Medien“ hat sie nun das erste deutschsprachige Standardwerk zum Thema veröffentlicht.