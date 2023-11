Antisemitismus in Duisburg Wie Teile der politischen Linken auf die Propaganda der Hamas reinfallen

Die Propaganda der Hamas reicht mehr als 3000 Kilometer weit, vom Gazastreifen bis in die europäischen Metropolen, zuletzt auch bis nach Duisburg. Zwei Lokalpolitiker aus der Stadt, so muss man es leider sagen, sind in den vergangenen Tagen auf diese Propaganda reingefallen. In einem Krieg zwischen einer westlich-orientierten Demokratie und einer barbarischen Terrororganisation haben sie entschieden, den Terroristen, die Juden kaltblütig getötet haben, zuerst zu glauben. Für die politische Kultur in diesem Land ist das eine unfassbare Schande.