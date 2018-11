Weihnachtsmarkt in Duisburg: Comedian Johann König deckt vermeintliche Sicherheitslücke auf

Duisburg Nach diesem Video dürften sich die Besucher des Duisburger Weihnachtsmarktes nicht mehr ganz so sicher fühlen. Die Stadt hat Sperren aufgebaut, die Amok-Fahrer stoppen sollen, aber Comedian Johann König findet eine mutmaßliche Schwachstelle. Der Eindruck täuscht, sagt die Stadt.

Gemeinsam mit einem Begleiter schlendert Comedian Johann König nach seinem Auftritt am Wochenende in Duisburg über die Königstrasse, als ihm ein Verkehrsschild neben einer Anti-Terror-Sperre auffällt. „Wir haben hier Anti-Terror-Schutzpfosten in Duisburg. Das ist Stahl, das sind ungefähr 600 Kilo Stahl“, sagt er in einem Video, das er gedreht und auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat. „Wenn man da nicht durchfahren möchte, dann nimmt man einfach dieses Schild“, sagt er weiter und hält die Kamera auf ein Verkehrsschild neben der Stahl-Sperre, das sein Begleiter mit nur einer Hand locker hin und her bewegen kann, da es kaum noch im Boden verankert ist. Der Beton bröckelt. Das laute Gelächter der beiden spricht Bände.