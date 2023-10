Mutmaßlicher Islamist in Duisburg festgenommen Sorge vor Anschlägen auf Israel-Demos

Der am Dienstag in Duisburg vorläufig festgenommene Tarik S. (29) soll laut Sicherheitsbehörden geplant haben, mit einem Lkw in eine Menschenmenge einer jüdischen Veranstaltung zu fahren. „Es gab Hinweise, dass dieser Mann einen Anschlag plant“, sagte Reul. Bei einer ersten Auswertung der bei ihm beschlagnahmten Datenträger seien weitere Anhaltspunkte entdeckt worden. S. soll nach Informationen unserer Redaktion zudem im September einen Anschlag auf Polizisten geplant haben. „Seitdem war er ganz konkret auf unserem Schirm“, hieß es. Der entscheidende Hinweis, der am Dienstag zum Zugriff geführt hatte, kam von einem ausländischen Geheimdienst. Nach der Festnahme soll S. nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Generalstaatsanwaltschaft beantragte, ihn in Untersuchungshaft zu schicken.