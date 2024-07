Prozess startet in Duisburg IS-Kämpfer, Aussteiger und wieder Gefährder – die Akte Tarik S.

Nur wenige Tage, nachdem die Hamas in Israel gemordet hat, meldet sich Tarik S. bei einer Kontaktperson in Syrien. Es ist der Oktober 2023 und S, inzwischen arbeitslos, lebt in einer Wohnung in der Duisburger Innenstadt. Er erzählt seinem Chatpartner, so wird es ein ausländischer Geheimdienst den deutschen Behörden später berichten, bald wolle er angreifen. Eine pro-israelische Veranstaltung soll es sein, mit einem Lastwagen will er Menschen töten.