Islamist aus Duisburg verurteilt : „Ihr Plan war es, Teile der israelischen Bevölkerung zu vernichten“

Eine Maschine wartet am Flughafen Ben Gurion in Israel. Foto: dpa/Menahem Kahana

In New York wollte er das One World Trade Center sprengen, in Israel Menschen am Strand von Tel Aviv erschießen. Heute sagt Sven P. aus Duisburg: alles bloß Fantasien. Doch die Richter am Landgericht Düsseldorf glauben ihm nicht. Ein entscheidender Hinweis kam vom FBI.