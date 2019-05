Anmeldezahlen für Schulen in Duisburg : Schüler wollen aufs Gymnasium

Das Landfermann-Gymnasium in der Stadtmitte plant im kommenden Schuljahr fünfzügig. Auf 150 Plätze gab es hier 150 Anmeldungen. Foto: Probst, Andreas (apr)

Duisburg Die Verwaltung hat die Anmeldestatistik für das Schuljahr 2019/20 vorgelegt. Gymnasien und Gesamtschulen sind weiter beliebt. Duisburgs letzte Hauptschule hat dagegen noch nicht genügend Schüler zusammen.

Das Interesse an Gymnasien ist bei Schülern und Eltern in Duisburg weiterhin ungebrochen. Das geht aus den aktuellen Schulanmeldezahlen hervor, die den politischen Gremien in den kommenden Wochen zur Kenntnis vorgelegt werden. Das Interesse an Sekundar- und Hauptschulen ist hingegen rückläufig. Wir stellen die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Bericht zu den Anmeldezahlen vor.



Grundschulen Im kommenden Schuljahr 19/20 werden stadtweit 4440 I-Dötzchen neu eingeschult. Die Einwohnermeldedatei sieht 4551 schulpflichtige Neuschüler vor. Die Quote an Einschulungen liegt damit bei 97 Prozent. Die Differenz führt das Schulamt auf die Aktualität der Einwohnermeldedatei (Ewo) zurück. Wie in den vergangenen Jahren sei auch jetzt wieder der Trend bestätigt worden, dass die Zahlen der Einwohnermeldedatei nur noch begrenzt als Grundlage für die Schulraumbedarfsplanung herangezogen werden könnten, heißt es in der Mitteilungsvorlage. Dies zeige sich insbesondere an einigen Standorten, an denen die Zahl der eigentlich im Einzugsbereich wohnenden I-Dötzchen teilweise deutlich unterschritten werde (zum Beispiel an den Grundschulen Bergstraße, Humboldtstraße und Regenbogenschule). Die Gründe hierfür würden in der hohen Einwohnerfluktuation im Einzugsbereich dieser Schulen und der damit verbundenen nicht aktuellen Ewo vermutet.

Info Duisburgs beliebteste Gymnasien Gemessen an den Anmeldezahlen sind folgende Gymnasien in Duisburg besonders gefragt: 1. Landfermann (150 Anm.) 2. Albert-Einstein (140) 3. Mannesmann (133) 4. Franz-Haniel (124) 5. Max-Planck (123) 6. Steinbart (121) 7. Kopernikus (118)



Weiterführende Schulen allgemein Insgesamt wurden von 4308 Viertklässlern (Stand Oktober 2018) bis zum Abschluss des Anmeldeverfahrens 4168 Kinder an den weiterführenden Schulen in der Stadt angemeldet, über 60 davon allerdings erst mehrere Tage nach Ablauf der Anmeldetermine. Dieses Anmeldeverhalten der Eltern stellt laut Verwaltung ein Novum dar, das das Verfahren für Schulen und Verwaltung deutlich erschwert habe. Die Abdeckungsquote von 97 Prozent liegt unter der des Vorjahres. Die Verwaltung vermutet, dass das in vermehrten Wegzügen von Familien oder der gehäuften Anmeldung von Schülern an Schulstandorten in den Nachbarstädten liegen könnte. Aufschluss darüber sollen nun Ermittlungen im Rahmen der Schulpflichtüberwachung ergeben,



Sekundarschulen Die Erstmeldungen (249 Schüler) sind gegenüber dem Vorjahr (268 Schüler) leicht zurückgegangen. Trotzdem werden alle Sekundarschulen im kommenden Schuljahr sechs Eingangsklassen bilden.



Gesamtschulen Die Anmeldezahlen an den Gesamtschulen für das kommende Schuljahr sind steigend. Von den 2551 bereitgestellten Schulplätzen werden 2502 in Anspruch genommen. Die Verwaltung schreibt, dass die Aufnahmemöglichkeiten der Gesamtschulen nunmehr ausgereizt seien. Um die Nachfrage zu bedienen und jedem angemeldeten Kind auch einen Platz zukommen lassen zu können, mussten die Aufnahmekapazitäten einiger Gesamtschulen zum nächsten Schuljahr erneut erhöht werden. Diese Raumbedarfe werden durch die Bereitstellung mobiler Klassenräume zum Sommer 2019 realisiert.



Gymnasien Die Nachfrage nach Schulplätzen an den Duisburger Gymnasien ist weiter ungebrochen hoch. 1336 Schüler bewarben sich auf 1500 Plätze im Stadtgebiet. Beliebtestes Gymnasium war das Landfermann-Gymnasium mit 150 Anmeldungen für 150 Plätze. Nach Auskunft der Schulleitungen habe sich die Rückkehr der Duisburger Gymnasien zu G9 noch nicht auf das Wahlverhalten der Eltern ausgewirkt, schreibt die Verwaltung.



Realschulen Alle vier noch aufnehmenden Realschulen verzeichnen sinkende Anmeldezahlen (321 für das kommende Schuljahr, 2018 waren es noch 378). Den Grund dafür vermutet die Verwaltung in der steigenden Nachfrage nach Plätzen an Gesamtschulen.