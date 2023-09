Bundesweiter Warntag am Donnerstag Was Sie zum Sirenenalarm wissen müssen

Duisburg · Zum bundesweiten Warntag heulen am Donnerstag in Duisburg wieder die Sirenen. Auch der Alarm auf dem Smartphone sollte ausgelöst werden. Diese Abläufe sind in Duisburg vorgesehen.

11.09.2023, 13:04 Uhr

Beim letzten Warntag gab es in Duisburg aufgrund einer technischen Störung zwei Durchläufe. Foto: dpa/Jens Büttner

Wann startet der Probealarm? Die Stadt Duisburg überprüft erneut das Konzept zur Warnung und Information der Bevölkerung im Gefahrenfall. Dies erfolgt mit einem stadtweiten Probealarm des Sirenensystems am Donnerstag, 14. September, um 11 Uhr. Auch die Warn-App sollten einen Alarm auslösen. Foto: dpa/Oliver Berg Wo findet er statt? Der Probealarm findet diesmal innerhalb eines bundesweiten Warntags statt, der vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe koordiniert wird. Dabei werden im gesamten Bundesgebiet sämtliche Warnmittel erprobt und damit zeitgleich die in den Kommunen vorhandenen Warnkonzepte getestet. In ganz Deutschland heulen die Sirenen – Handys bekommen Warnmeldungen Bundesweiter Warntag 2023 In ganz Deutschland heulen die Sirenen – Handys bekommen Warnmeldungen Was soll damit erreicht werden? Ziel ist es, die Bevölkerung für das Themenfeld „Warnung“ zu sensibilisieren sowie Informationen und Tipps zu geben, damit sie im Ernstfall richtig reagieren und sich selbst helfen können. Wie ist die Abfolge dabei? Der Beginn des Alarms wird mit einem einminütige Dauerton für die Entwarnung ausgelöst. Es folgt der einminütige auf- und abschwellende Heulton für die Warnung. Zum Abschluss erfolgt wieder das Entwarnungssignal. Gibt es auch Warnungen auf das Smartphone? An diesem Tag wird auch erneut das sogenannte Cell Broadcast über das Modulare Warnsystem (MoWaS) ausgelöst und eine entsprechende Mitteilung auf Mobilfunkgeräte gesendet. Das Handy sollte also ein entsprechendes akustisches Warnsignal ausgeben und auf dem Display anzeigen, dass es sich um einen Probealarm handelt. Auch die Warn-App „Nina“ sollte aktiv werden. Wo bekomme ich weitere Informationen ? Über den Sirenentest informiert am Tag des Probealarms auch die städtische Internetseite (www.duisburg.de) und das kostenlose Gefahrentelefon der Stadt Duisburg (0800/1121313). Weitere Informationen zu Cell Broadcast finden sich auf den Internetseiten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warnung-in-Deutschland/So-werden-Sie-gewarnt/Cell-Broadcast/cell-broadcast_node.html Weitere Informationen zum bundesweiten Warntag sind online unter https://warnung-der-bevoelkerung.de und www.bbk.bund.de bereitgestellt Wie wird festgehalten, ob in Duisburg alles funktioniert hat? Zur Auswertung des aktuellen Probealarms stützt sich die Feuerwehr Duisburg auf die eigene technische Analyse des Sirenensystems. Wie lief es beim jüngsten Probealarm in Duisburg? Der letzte Probealarm hatte im März stattgefunden. 76 von 81 aktiven Sirenen im Stadtgebiet hatten dabei reibungslos funktioniert, bei fünf andere lösten keinen Alarm aus. Ein der fünf war gerade in der Reparatur. Bei zwei Sirenen hatten „Störungen der Datenanbindung“ vorgelegen, die inzwischen aber behoben sein sollen. Zwei weitere Sirenen hatten nur den Warnton beziehungsweise den Entwarnton abgegeben. Auch sie sollten jetzt einwandfrei funktionieren. Für Verwunderung hatte bei vielen Duisburgern dann gesorgt, dass eine Stunde später erneut die Sirenen heulten. Aufgrund einer technischen Störung kam es zu einem erneuten Durchgang des Probealarms. Auch das soll diesmal verhindert werden.

(mtm)