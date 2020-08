Wer sich die teuren Grundstücke im Duisburger Süden leisten kann : Festpreis: 720 Euro pro Quadratmeter

Die ersten Felder des Baugebiets „Am Alten Angerbach“ in Huckingen werden vorbereitet. Links sieht man die S-Bahntrasse und das Edeka-Center. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Am 1. September ist es so weit: Dann werden 32 Baugrundstück am alten Angerbach in Huckingen verlost. Festpreis: 720 Euro pro Quadratmeter. Es gibt 90 ernsthafte Interessenten – zwei Drittel davon sind nicht aus Duisburg.

Die Entscheidung für das Baugebiet sei „alles andere als einfach“ gewesen, erinnerte Oberbürgermeister Sören Link bei einer Begehung am Montag. Nun aber gehe es endlich los, so Link. Trotz aller Widerstände habe die Politik den „Rücken durchgedrückt“, wofür er Thomas Susen (CDU), Bruno Sagurna und Bezirksbürgermeisterin Beate Lieske (beide SPD), die alle mit von der Partie waren, ausdrücklich dankte. Die Grundstücke auf insgesamt sechs Baufeldern gehören der Stadt und werden von der Gebag entwickelt. Deren Geschäftsführer erläuterte, dass neben der Vergabe an Investoren nun auch 32 Baugrundstücke mit durchschnittlich etwa 500 Quadratmetern Größe verlost werden. „Der Festpreis liegt bei 720 Euro pro Quadratmeter. Es gibt rund 90 Interessenten, die dafür auch schon eine entsprechende Finanzierungszusage ihrer Bank haben. Deshalb werden die Grundstücke nun verlost“, so Wortmeyer. Bewerbungen sind aber noch möglich (siehe Box). Die Interessenten kommen Wortmeyer zufolge zu einem Drittel aus Duisburg und zu einem weiteren Drittel aus Düsseldorf. Die übrigen Bewerber sind auch anderen Städten.

Hauptsächlich werden Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften gebaut, es gibt aber auch einige Mehrfamilienhäuser und Reihenhäuser. Das gesamte Baugebiet ist mit 17 Hektar (170.000 Quadratmeter) insgesamt etwa so groß wie 24 Fußballfelder. Mehr als ein Fünftel des Areals sollen Grünflächen bleiben oder den Charakter von „Quartiersplätzen“ erhalten. Im vergangenen Jahr wurden die ersten Baufelder bereits an Investoren beziehungsweise Investorengruppen) vergeben, die insgesamt 110 Doppel- sowie 23 freistehende Einfamilienhäuser errichten werden.

info Interessenten können sich noch bewerben Bewerbungsfrist Wer sich noch ernsthaft für eines der 32 Grundstücke interessiert, die am 1. September verlost werden, muss sich beeilen: Bewerbungen sind noch bis zum 23. August möglich. Zusage An der Verlosung nimmt nur teil, wer eine Finanzierungszusage seiner Bank vorlegen kann. Als Wunschobjekt können bis zu drei Grundstück angegeben werden.

Das Areal ist in insgesamt sechs Baufelder aufgeteilt, durch die sich in der Mitte ein zentraler Grünzug zieht. Angrenzend wird eine neue Kindertagesstätte gebaut. Das zweistöckige Gebäude bietet fünf Kita-Gruppen auf knapp 900 Quadratmetern Platz. Die Außenspielfläche wird 1500 Quadratmeter groß sein. Baubeginn soll Anfang 2021 sein, im Sommer 2022 soll die Kita dann eröffnet werden. Auf dem gleichen Gelände wird zudem ein Blockheizkraftwerk der Duisburger Stadtwerke errichtet. Das Kraftwerk soll Ende 2021 in Betrieb genommen werden und die ersten beiden Bauabschnitte mit Energie versorgen.

Bei der Begehung am Montag, von links: Sören Link, Beate Lieske, Bernd Wortmeyer, Bruno Sagurna und Thomas Susen. Foto: Mike Michel

Eine wichtige Rolle soll dabei auch das Konzept der „wassersensiblen Stadt“ spielen. So müssen Eigentümer, deren Grundstücke an Grün- und Freiflächen angrenzen, dazu verpflichten, Regenwasser über eine Rinne versickern zu lassen. Es darf nicht ins Kanalwasser gespeist werden. Deshalb wird seitens der Gebag auch empfohlen, möglichst wenig Grundstücksfläche zu versiegeln. „Auf ökologische Aspekte haben wir großen Wert gelegt“, so Wortmeyer. Dazu gehört auch die Begrünung von Flachdächern.