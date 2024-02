Karneval in Duisburg So schön war die Altweiber-Party im Festzelt

Auch die KG Alle Mann an Bord hat am Güterbahnhof Anker gesetzt, allerdings in etwas dezimierter Runde, wie Präsident Thomas Erlacher sagt. Grund sei eine „Männergrippe“, auch den Präsidenten hätte es leicht erwischt. Seiner Stimme hört man es an – trotzdem heizt er den Möhnen mit allem, was er hat, ein. Mitgebracht haben „Die Blauen Jungs“ verschiedene Medleys zum Mitsingen. Später sollten noch die Bands Tacheles, Big Maggas und Stark Reduzierte Einzelstücke zur jecken Stimmung beitragen. Drei Mal Duisburg Helau und Tusch.