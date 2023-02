Altweiber Altweiberparty im Flic-Flac-Zelt - das sind die schönsten Fotos

Pünktlich um 11.11 Uhr begann am Donnerstag in Duisburg der offizielle Teil der Altweiber-Party im Flic-Flac-Zelt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Es war das erste Mal, dass sich die Möhnen hier im Zelt trafen – seit Jahren findet die Veranstaltung nicht mehr im Rathaus statt.