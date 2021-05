Vergabe nach Höchstgebot : So teuer sind die Grundstücke am Alten Angerbach in Huckingen

Das Baugebiet im Duisburger Süden in einer Luftaufnahme. Die Grundstücke gehören zu den begehrtesten im ganzen Stadtgebiet. Foto: Gebag

Duisburg Die Vermarktung im Baugebiet Am Alten Angerbach geht in eine neue Runde. Es gibt 2700 Interessenten für 61 Grundstücke – und die müssen tief in die Tasche greifen. Wir haben ausgerechnet, was die Baugrundstücke kosten.