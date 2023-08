Faszinierende Sprinter Als in Duisburg noch Windhundrennen stattfanden

Der Duisburger Hundeprofi Martin Rütter kennt sich mit Windhunden aus: „Diese Rasse habe ich fast nie im Training, die ist sehr gut an ihren Menschen orientiert“, sagt er in einer seiner TV-Sendungen. Alle Windhunde vermitteln den Eindruck des Besonderen; man sieht sie nicht so oft wie andere Hunderassen. Ihr sanftes und liebevolles Wesen macht sie zu wunderbaren Familienhunden, an denen Kinder und Erwachsene gleichermaßen ihre Freude haben. Windhunde wurden ursprünglich für die Jagd auf Hasen, Füchse und Rehe gezüchtet. Sie jagen ausschließlich auf Sicht (Hetzjagd) und ihr schlanker, hoher Körperbau verleiht ihnen herausragende Laufeigenschaften. Der Jagdinstinkt ist stark. Greyhound, Whippet und Co. müssen ihre Lauffreude auch als Familienhund voll ausleben können.