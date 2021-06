Konzert der Duisburger Philharmoniker : Ruf des Alphorns im Heltorfer Schlosspark

SÜDEN Zwei ganz besondere Konzerte der Alphornisten der Duisburger Philharmoniker sind am Wochenende im Heltorfer Schlosspark zu erleben.

Schon von weitem erklingen die Alphörner an diesem Junimorgen. Bei schönstem Sommerwetter haben die vier Hornisten von den Duisburger Symphonikern ihre etwa 3,60 Meter langen und beeindruckenden Instrumente aufgestellt. Die Generalprobe schickt am 1. Juni ihre musikalischen Spuren voraus und stimmt auf die beiden Konzerte ein, die am Samstag und Sonntag je um 17 Uhr (Einlass ab 15 Uhr) mitten im Heltorfer Schlosspark stattfinden werden.

Die Instrumente sind aus Fichtenholz, was einfach einen perfekten Klangkörper abgibt. Halbhohe Sitzgelegenheiten sind locker auf dem großzügigen Gelände verteilt und bieten Raum für insgesamt 338 Zuhörer. Und auch, wenn beim Blick auf die Instrumente sofort Bilder an die Alpen wach werden, wird das Konzertprogramm doch manche spannende Reise in andere musikalische Landschaften unternehmen. „Wir werden neben den traditionellen Stücken auch meditative Interpretationen dabeihaben und Ausflüge in Jazz, Blues und Rock unternehmen,“ verspricht Waltraud Prinz. Das letzte Konzert ist schon lange her, im Oktober mit sehr reduzierten Plätzen in der Mercatorhalle in Duisburg, erinnert sie sich. Wie sie die Idee von Klaus Weinem findet? „Großartig! Wir brauchen unser Publikum. Wir brauchen die Menschen in Präsenz. Und diese herrliche Natur als Schauplatz- besser kann es gar nicht sein“, schwärmt sie.