Es geht um strittige Fällungen von Alleenbäumen : Beirat wirft der Stadt Duisburg Täuschung vor

Oberbürgermeister Sören Link wird in einem offenen Brief kritisiert. Foto: dpa/FFS

Duisburg Im Konflikt um strittige Befreiungen vom Alleenschutz sieht sich der Beirat für Untere Naturschutzbehörde von der Stadt Duisburg zum wiederholten Mal getäuscht.

Der Vorsitzende des Beirates für die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Duisburg, Johannes Meßer, hat in einem offenen Brief an den OB der Verwaltung im Umgang mit dem Beirat wiederholte Fälle von Täuschung und „unzutreffender Informationen“ vorgeworfen. Konsequenz: Vorrats-Beschlüsse für geplantes Abholzen von gesetzlich geschützten Alleebäumen, die bisher im Vertrauen auf gemachte Absprachen und auf korrekte Sachverhalte beruhten, soll es künftig zwischen dem Beirat und der Umweltverwaltung der Stadt nicht mehr geben. Das Vertrauen sei nachhaltig gestört.

Es geht um strittige Fällungen am Nordhafen und an der Tunnelstraße in Meidereich sowie um einen schwelenden Grundsatzkonflikt: Und zwar wie die Umweltverwaltung grundsätzlich mit geschützten Alleebäumen umgehen kann. Bekanntlich muss die Umweltverwaltung, wenn sie geschützte Alleebäume im Zuge von Straßenausbau entfernen lassen will, vom zuständigen Beirat die gesetzlich geforderte „Befreiung vom Alleenschutz“ einholen. Verweigert der Beirat diese, kann die Verwaltung diese ersatzweise von der übergeordneten Bezirksregierung in Düsseldorf einholen. Aber auch diese hat Anfragen aus Duisburg zuweilen bereits ebenfalls abgewiesen.

Im konkreten Fall hatte der Beirat den Wunsch nach Fällung von Bäumen zunächst abgelehnt, später nur unter der ausdrücklichen Bedingung zugestimmt, dass erst gefällt werden dürfe, wenn ein rechtskräftiger Beschluss zum Ausbau der Straße vorliege. An diese Absprache, so der Vorwurf des Beiratsvorsitzenden, habe sich die Stadt nicht gehalten. Sie habe die Bäume fällen lassen, obwohl die Straße noch nicht umgebaut werden durfte.

Dieses Verhalten, so mahnt der Absender in seinem Protest-Schreiben OB Sören Link ab, „befremdet mich sehr. Es zeigt nicht zum ersten Mal, dass der Beirat getäuscht wird, um eine Befreiung zu erwirken und dass dann Tatsachen geschaffen werden. Wenn wir davon ausgehen müssen, dass [der Beirat durch/Anm d. Red] die Auskünfte der Verwaltung in der Beiratssitzung unzutreffend informiert wird oder die Vertreter der Verwaltung gar keinen Einfluss auf das weitere Vorgehen haben, müssen wir zukünftig die Beratung bzw. Beschlussfassung bis zum [endgültigen/Anm d. Red] Abschluss der Verfahren verschieben.“ Das Misstrauen gegenüber der Verwaltung sei mittlerweile dermaßen gestört, dass er „keinen anderen Weg“ sehe, schreibt Meßer.

Die Stadt begründet auf Anfrage das kritisierte Vorgehen mit einem Bemühen der Verwaltung um Vogelschutz: „Aufgrund der Bedeutung des Gesamtvorhabens“, so erklärt eine Sprecherin, „wurde die Befreiung bereits Anfang Februar erteilt. Hierdurch wurde eine Fällung während der Vogelschutzzeit vermieden, was aus Gründen des Artenschutzes (Vogelbrut) zu Verzögerungen hätte führen können.“

