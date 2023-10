Kultur in Duisburg Gefeierte Künstlerin stellt im Lehmbruck-Museum aus

Längst ist Alicja Kwade, die 1979 in Kattowitz geboren wurde, als Kind mit ihren Eltern nach Deutschland kam und nun in Berlin wohnt, ein Star der internationalen Kunst. Mittlerweile beschäftigt sie mehrere Mitarbeiter, die sie bei der Umsetzung ihrer künstlerischen Ideen unterstützen. Von der Kritik und dem Publikum wird Alicja Kwade gleichermaßen gefeiert. Und das zu recht, wie die aktuelle Sonderausstellung im Lehmbruck-Museum zeigt. Die Schau erstreckt sich vom Lehmbruck-Flügel über die Glashalle bis in den Neubau und schließt auch den Skulpturenhof mit ein. Insgesamt sind 48 Werke von frühen Fotografien, Papierarbeiten und Videos über Skulpturen bis hin zu raumgreifenden Installationen zu sehen. Es ist eine der größten Ausstellungen von Alicja Kwade, deren Werke in ganz Europa, in den USA und in China in renommierten Museen, Galerien und im öffentlichen Raum gezeigt werden.