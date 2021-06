Vom Lehrling zum Musikmanager : Intendant der Duisburger Philharmoniker geht in den Ruhestand

Alfred Wendel war 15 Jahre lang Intendant der Duisburger Philharmoniker. Nun verabschiedet er sich in den Ruhestand. Foto: Peter Klucken

Duisburg Seine Karriere im Musikleben begann Alfred Wendel als jugendlicher Trompeter in der Werler Feuerwehr-Kapelle. Nach 15 Jahren im Amt als Intendant der Duisburger Philharmoniker geht er nun in den Ruhestand. Die kommende Saison trägt noch seine Handschrift.

Vermutlich hat der sechszehnjährige Maschinenschlosser-Lehrling nicht einmal davon geträumt, dass er irgendwann mal als Prof. Alfred Wendel Intendant der Duisburger Philharmoniker werden könnte. Immerhin, die Liebe zur Musik hatte der junge Alfred da schon für sich entdeckt.

Zunächst hatte er Klavier gelernt, dann jedoch wechselte er zur Trompete und begann, wie er nun mit einem Schmunzeln erzählte, eine „klassische Musikerlaufbahn“: „Ich spielte in der Werler Feuerwehr-Kapelle mit.“ Irgendwann war er auch Mitglied im heimatlichen Posaunenchor. Da hatte Alfred Wendel seine Maschinenschlosser-Ausbildung aber schon abgeschlossen und den Gesellenbrief in der Tasche.

Der Vater, der eine Schreinerei besaß, und ein Onkel ermunterten den 18-Jährigen, der bereits den Mittelschulabschluss mit 15 Jahren erworben hatte (damals gab es zwei Kurzschuljahre), dazu, das Abitur nachzuholen, um vielleicht mal Ingenieur zu werden. Und so ging Alfred Wendel wieder zur Schule, die er mit dem Abitur verließ.

Obwohl ihn ein Ingenieurstudium durchaus interessiert hätte, habe er sich aber noch mehr von der Musik angezogen gefühlt. Wendel: „Da ich mir nicht sicher war, ob mein Talent für die Karriere als Trompeter oder Posaunist in einem professionellen Orchester gelangt hätte, entschied ich mich für das Studium der Musikwissenschaften in Göttingen.“ Das schloss er mit der Promotion über Barockmusik ab.

Als Glücksfall für seine berufliche Laufbahn erwies sich für ihn, dass er als Student einen Nebenjob bei den Internationalen Göttinger Händel-Festspielen bekam. Das habe ihm enorm bei seinen späteren Bewerbungen als Veranstaltungsleiter des Rheingau Musik Festivals in Wiesbaden und als Leiter der Administration des Klavierfestivals Ruhr geholfen. „Bei den Händel-Festspielen habe ich gemerkt: Musikmanagement, das ist mein Ding“, sagt er.

Dass Wendel im Februar 2006 als Nachfolger von Rolf-Rüdiger Arnold Intendant der Duisburger Philharmoniker wurde, geht auf den ehemaligen Kulturdezernenten Konrad Schilling zurück. Der ermunterte Wendel, sich auf die freiwerdende Stelle zu bewerben. Nun, mehr als 15 Jahre später, geht Alfred Wendel in den Ruhestand.

Der 63-Jährige freut sich auf diesen neuen Lebensabschnitt, obwohl er sein Intendantenamt stets mit Leidenschaft ausgeübt habe. „Gerade, weil das so ist, habe ich mich entschieden, jetzt, da ich noch fit bin, aufzuhören“, sagt er. Langeweile werde er gewiss nicht haben. „Ich freue mich über die Zeit, die ich mir jetzt für schöne Dinge nehmen kann, auf das Zusammensein mit meiner Frau und den erwachsenen Kindern, auf Besuche bei meiner 96-jährigen Mutter, der es glücklicherweise gut geht, auch für die Pflege von Freundschaften mit vielen Musikern, die sich in den vergangenen Jahren ergeben haben“, sagt er. Beim Rückblick auf seine Duisburger Jahre staune er selber, „wie wir das alles geschafft haben“.

Da ist es schwer, einzelne der insgesamt 1500 Konzerte, die Wendel als Duisburger Intendant geplant hat, hervorzuheben. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit musste er eine China-Tournee der Philharmoniker organisieren, die sich als überaus erfolgreich erwies, aber auch ein Kraft- und Balanceakt war. Ein Höhepunkt war gewiss die Aufführung von Gustav Mahlers 10. Sinfonie mit mehr als 1000 Mitwirkenden, über die sogar die New York Times berichtete. In guter Erinnerung bleiben auch das „The Civil warS“-Projekt zu Klängen von Philipp Glass mit seiner eindrucksvollen Performance bei den Akzenten 2007 oder die Freiluftkonzerte mit Tausenden Besuchern. Aber nicht nur an diese Großereignisse denkt Wendel gerne zurück. „Ich habe zusammen mit dem Orchester und dem Publikum auch viele wunderbare Musik-Momente erlebt, die einen innerlich tief berührt haben und die ganz unspektakulär waren.“

Neben der schönen Musik gab es in Wendels Duisburger Zeit auch so einiges, was man sich lieber erspart hätte. So wurde die Mercator-Halle kurz nach der Eröffnung wegen gefährlicher Baumängel geschlossen, und das Orchester musste ins Theater am Marientor mit seiner problematischen Akustik ausweichen. Dann gab es im Stadttheater einen Wasserschaden, der die Bühne monatelang unbespielbar machte. Immerhin gab es in der Folge grandiose konzertante Aufführungen von Wagners „Ring“, die mittlerweile auf CDs verewigt sind. Als aus der Duisburger Stadtspitze heraus die Drohung kam, die Opernehe mit Düsseldorf aufzukündigen, protestierte Wendel öffentlich, unterstützt vom Publikum und vielen Prominenten. Der Protest hatte Erfolg.

In seinen Jahren als Duisburger Intendant war es Alfred Wendel ein Anliegen, neue Publikumsschichten für das Angebot der Duisburger Philharmoniker zu gewinnen. Dass die Abozahlen seit zwei Jahren leicht sinken, sieht Wendel als Auftrag. „Wir müssen uns verstärkt auch um junge Leute bemühen und uns nicht mit dem oftmals bespöttelten ‚Silbersee im Konzertsaal‘ zufriedengeben“, sagt er. Deshalb fördere er Konzertprojekte wie „Beat“, „Eigenzeit“ oder auch die Crossover-Abende mit Kai Schumacher, der als genialer Pianist und Folkwang-Absolvent sowohl in der Klassik als auch in der Modernen Musik und im Rock zu Hause ist.