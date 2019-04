Runder Geburtstag : Aletta-Haniel-Programm hilft Schülern seit zehn Jahren

Duisburg Die Haniel-Stiftung und das Kommunale Integrationszentrum fördern Jugendliche zwei Jahre lang auf dem Weg zum Schulabschluss. Die Kooperation mit vielen Firmen zahlt sich nicht nur für die Schüler aus.

Am langen Holztisch im Obergeschoss des Firmenmuseums auf dem Ruhrorter Haniel-Campus blieb kürzlich kein Platz frei. In historischer Umgebung begrüßte Rupert Antes, Geschäftsführer der Haniel-Stiftung, 34 Schüler der Aletta-Haniel-Gesamtschule zur Aufnahme in das Aletta-Haniel-Programm. Das blickt nun auf das erste Jahrzehnt seines Bestehens zurück. „Deine Chance für die Zukunft“ lautet das Motto für das Programm, bei dem sich die Stiftung mit ihrem finanziellen Engagement als „Chancengeber“ für die Jugendlichen der Schule sieht, die den Namen der Mutter des Unternehmensgründers trägt. Antes erinnerte am Dienstag dran, dass Aletta Haniel „nicht nur auf das Geld geachtet hat, sondern auch darauf, dass es den Mitarbeitern gut geht.“