Service und Catering beim MSV : Alena Kühns Büro ist mitten im Stadion

Gern würde die junge Frau in New York arbeiten. Foto: FOM

Alena Kühn studiert an der Fachhochschule für Oekonomie & Management ((FOM) – und ist ist Projektmanagerin des MSV-Caterings.

Sie ist diejenige, die mit ihrem Team für Service und Verpflegung in der Arena sorgt. Bratwurst und kühles Bier sind bekanntlich für viele Fans ein Muss im Stadion. Doch es steckt eine ganze Menge Arbeit dahinter, um alle Fans versorgen zu können – und natürlich auch die Spieler - neben Sportveranstaltungen auch auf Gartenpartys, Abi-Feiern, Stadtfesten oder im Open-Air Kino. Neben ihrem Beruf studiert Alena Kühn mittlerweile im fünften Semester den Bachelor-Studiengang „International Management“ an der FOM Hochschule in Duisburg. Nach dem Abitur reiste Alena Kühn zunächst für ein halbes Jahr als Au-Pair in die USA. Zurück in Duisburg entschied sie sich für eine Ausbildung zur Hotelfachfrau, arbeitete während dessen schon nebenbei beim Catering „Feinkost Kersten“, die unter anderem das MSV-Stadion versorgen. Nach einiger Zeit erhielt sie von Kersten das Angebot, dort als fest angestellte Projektleiterin anzufangen. Das bedeutete viel Verantwortung. Seit November 2017 betreut die Service-Leiterin nun verschiedene Projekte: „Einen festen Dienstplan gibt es nicht, mein Berufsalltag ist sehr abwechslungsreich.“