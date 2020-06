Homeschooling mal anders : Duisburger Schüler erstellen gefakte Urlaubsfotos

Lehrerin Pia Eisenblätter hat eine Collage aus den schönsten Motiven erstellt. Foto: AEG

Rumeln-Kaldenhausen Am Duisburger Albert-Einstein-Gymnasium in Rumeln-Kaldenhausen gab es in der Hochphase des Lockdowns eine ganz besondere Mitmachaktion für die Schüler. Sie waren dazu aufgefordert, kreative „Fotos“ von ihren ausgefallenen Reisen zu erstellen.

Sommer, Sonne, Strand. Urlaubsfeeling gab es in den Osterferien coronabedingt höchstens im eigenen Garten oder auf dem Balkon. Und auch in den Sommerferien werden wieder viele Menschen zu Hause bleiben. Um trotzdem Strandgefühle und Abenteuerlust zu entwickeln, gab es jetzt am Albert-Einstein-Gymnasium in Rumeln-Kaldenhausen eine besondere Mitmachaktion.

Kunstlehrerin Pia Eisenblätter hatte die Idee zur Aktion #AEG#WESTAYEDATHOME. Da ja niemand in den Osterferien in den Urlaub fahren konnte, wurden alle Schüler dazu aufgerufen, mithilfe von Alltagsgegenständen gefakte Urlaubsfotos zu erstellen. Die Aktion war ein voller Erfolg: „Aus allen Jahrgansstufen haben sich Schüler mit Fotos beteiligt. Die Ideen waren unglaublich vielfältig und originell“, freut sich Eisenblätter, „es hat richtig Spaß gemacht, die Ergebnisse zu sichten!“.

Denn wer hätte gedacht, dass aus Zwiebeln und Bananen traumhafte Strände mit Palmen werden können oder aus gestapelten Blumentöpfen im Nu ein Leuchtturm entsteht. Andere Schüler gingen mit Stofftieren auf Safari oder ließen durch den Griff in die Werkzeugkiste den Eiffelturm entstehen. Legofiguren durften in den Urlaub fahren, orangene Schnellhefter wurden zum Sandstrand umfunktioniert, Lounges entstanden im Wohnzimmer und Bleistift und Papier segelten in den Sonnenuntergang.

Auf diesen Segeltörn hatte sich Abiturientin Alexandra Stelten eigentlich schon sehr gefreut. „Der konnte natürlich nicht stattfinden und da war diese Mitmachaktion eine schöne Beschäftigung und willkommene Abwechslung in meiner Abiturvorbereitung. Außerdem finde ich es toll, dass unsere Schule uns solche kreativen Möglichkeiten bietet“, sagt Stelten. Auch andere Schüler des AEG freuten sich darüber, sich im Homeschooling bei all den Mathe-, Englisch- oder Physikaufgaben auch mal in ferne Urlaubsziele träumen zu können.

Und so wird am Albert-Einstein-Gymnasium aus der Corona-Zeit nicht nur das Homeschooling in Erinnerung bleiben, sondern auch die phantasievollen gefakten Urlaubsfotos werden bleibenden Eindruck hinterlassen.

(dab)