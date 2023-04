44. Duisburger Akzente So lief der Abschluss der Duisburger Akzente im Stadttheater

Die Berliner Inszenierung bleibt erstaunlich eng an der Textvorlage, wählt aber die von Kleist selbst verfasste Variante, bei der Eve ausführlicher als in der Urfassung zu Wort kommt. Und da wird die Art von Adams Erpressung deutlich, die Anne Lenk besonders hervorhebt: Adam könnte dafür sorgen, oder eben verhindern, dass Ruprecht in einem Kolonialkrieg, bei dem „von drei Soldaten nur einer zurückkommt“, verheizt wird. Dieses Schicksal will Eve ihrem Verlobten ersparen.