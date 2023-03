Akzente in Duisburg Kunstvolle Wunder-Werke in der Cubus Kunsthalle

Axel Limpert, bildender Künstler in Duisburg-Hochfeld, hat seine Akzente-Bilderserie „Horror vacui“ betitelt. Der Begriff stammt aus dem Lateinischen und heißt übersetzt so viel wie „Die Angst vor der Leere“ und bezeichnet in der Kunst den Wunsch, alle leeren Flächen, besonders in der Malerei und im Relief, mit Darstellungen oder Ornamenten zu füllen. Die mit Ölfarbe auf Hartfaserplatten großformatigen und farbfreudigen Bilder haben von der Formgebung her eine Art Klaviaturanordnung und zeigen in der Betrachtungswahrnehmung eine starke Tiefenwirkung.