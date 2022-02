Duisburger Akzente : Dani Karavan als Inspiration für weitere Kunst

Avi Kaiser (links) und Sergio Antonino auf einem Bild von der Foto-Ausstellung Dani Karavan im „Ear Port“. Foto: Kaiser Antonino

Duisburg Das „Kaiser Antonino Dance Ensemble“ hat den Themenschwerpunkt „Dani Karavan“ extra für die Duisburger Akzente im und rund um den „Garten der Erinnerung“ des Innenhafens entwickelt.

Schöpfer dieses urbanen Kunst- und Naturraumes ist der israelische Bildhauer Dani Karavan, der im Mai 2021 verstorben ist. In Würdigung seines Gesamtwerkes und der besonderen Bedeutung des Duisburger Areals werden eine Fotoausstellung, ein Dokumentarfilm, ein Vortrag mit Diskussion, eine Führung durch den Innenhafen sowie eine Tanzperformance gezeigt. Hauptaustragungsort all jener Veranstaltungen ist der „Ear Port“ von Gerhard Stäbler und Kunsu Shim.

Mit einer Fotoausstellung, als Teil des Foto- und Performance-Projektes „Die stille Karawane“, startet am Sonntag, 13. März, ab 15 Uhr die Veranstaltungsreihe. Mit dem Fotografen Sharon Zindany haben sich die Choreografen und Tänzer Avi Kaiser und Sergio Antonino auf eine emotionale Reise zu Kunstwerken Karavans begeben. Ihre Reise führte sie dabei in eine metaphysisch-theatralische Welt, in der Landschaft, Natur und der tanzende Körper zu einer organischen Einheit verschmolzen. Dieser Zustand als Bild festgehalten, vermittelt den Eindruck, dass die Zeit stillzustehen scheint. Die Fotoausstellung ist bis zum 3. April jeden Sonntag von 15 bis 18 Uhr im „Ear Port“ zu besichtigen.

Im Anschluss an die Vernissage am 13. März wird an gleicher Stelle um 18 Uhr der Dokumentarfilm „High Maintenance – Leben und Arbeit von Dani Karavan“ in Anwesenheit des Regisseurs Barak Heymann gezeigt. Der Film ist in englischer Sprache und dauert 66 Minuten. Vorher gibt der ehemalige Direktor des Lehmbruck-Museums, Professor Christoph Brockhaus, eine Einführung. Anschließend lädt dieser das Publikum dann noch zur Diskussion mit dem Regisseur ein.

Der zweite Teil von „Die stille Karawane“, dessen Titel eine Anspielung auf den Namen Dani Karavan ist, ist eine Tanzperformance im Duett Kaiser-Antonino, die am 3. April um 18 Uhr im „Garten der Erinnerung“ zur Aufführung kommt. Die auf den zweidimensionalen Bildern der Fotoausstellung abgelichteten, wie eingefroren wirkenden Körper der beiden Künstler, erwachen im Naturraum des Innenhafens mittels Tanz zum Leben und tauchen mit dem Publikum in eine gemeinsame 3-D-Welt ein. Im Anschluss an die Aufführung unternimmt Brockhaus noch einen Rundgang mit den Anwesenden durch den Innenhafen.

Tags zuvor, am Samstag, 2. April um 20 Uhr, kommt es nach zweijährigem Corona bedingtem Stillstand zur deutschen Erstaufführung von Kaiser-Antoninos Tanztheater „Wenn air is still around“ in der Kulturkirche Liebfrauen. Mit Ausbruch der Pandemie und anschließendem Lockdown befindet sich das Stück wie eingefroren in ihren Körpern. Jetzt endlich erblickt es das Licht der Welt, nun allerdings im Rückblick und in der Perspektive auf das globale Geschehen.