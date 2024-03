Duisburger Akzente 2024 So war das Gastspiel der Berliner Volksbühne im Stadttheater

Wie bei Tschechow fühlen sich die drei Schwestern am Ort, wo sie leben, nicht wohl. Das liegt nicht nur an Berlin, sondern auch an ihrer dunklen Hautfarbe. Olivia (Isabelle Redfern, die zusammen mit der hellhäutigen Katharina Stoll auch Regie führt), ist eine frustrierte und überforderte Hauptschullehrerin. Sie klagt über die türkischen und arabischen Schüler und deren Sozialverhalten. Ein bisschen rassistisch sei das – aber es sei ja „nur hier im Familienkreis so gesagt“. Masha ist mit einem Dauerstudenten im 21. Semester liiert, der aus reichem Hause stammt. Die Affäre mit einem schwarzen Mikel tue ihr gut, meint sie. Wegen der Finanzen bleibt sie trotzdem bei ihrem Langweiler. Dann gibt es noch die geheimnisvolle Asiatin Soo Jin, gespielt von der schauspielenden Musikerin MING, die Olivia bei ihrem Operngesang am Klavier begleitet – und die zum Erstaunen der Schwestern perfekt Deutsch spricht.