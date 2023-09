Aktion „Kunderbunt“ von Schulen Duisburger Schüler und Lehrer gegen Rassismus

Der Protest startete um 10.30 Uhr am Duisburger Hauptbahnhof und setzte sich von dort aus in Richtung Fußgängerzone in der Königstraße in Bewegung. Die zahlreichen Teilnehmenden machten laut mit Töpfen, Pfeifen und Rasseln auf sich aufmerksam – als Vorbild diente die französische Volksbewegung des 19. Jahrhunderts. So wollten die Schülerinnen und Schüler ihre Präsenz zeigen, auf ihre Forderungen aufmerksam machen und ein Zeichen gegen Diskriminierung und Rassismus setzen.