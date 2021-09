Aktion für Menschenrechte : Über 16 Kilometer lange Menschenkette führt durch Duisburg

Eine Frau trägt bei einer Demonstration für Flüchtlinge der Bewegung „Seebrücke“ eine Warnweste mit der Aufschrift „Saving lives is not a crime!“. (Archivfoto) Foto: dpa/Arne Dedert

Duisburg Eine Woche vor der Bundestagswahl wollen Aktivisten in Duisburg am Samstag (18. September) mit einer über 16 Kilometer langen Rettungskette auf Menschenrechte aufmerksam machen.

Rund 2000 Teilnehmer wurden im Vorfeld angemeldet, berichtete ein Polizeisprecher am Freitag. Es könnten durchaus aber noch mehr werden, ergänzte ein Sprecher der Bewegung „Seebrücke“ in Duisburg am Freitag. Demnach soll sich die Menschenkette über den Norden aus Oberhausen bis in den Süden der Stadt auf insgesamt 16,4 Kilometer ziehen.

An 25 Treffpunkten entlang der Route haben Veranstalter verschiedene Musik- und Tanzaktionen geplant. Statt sich an den Händen zu halten, wollen die Teilnehmer mit bunten Tüchern oder Schals versuchen, die Kette überall zu schließen und so den Mindestabstand einhalten. An Abschnitten, wo Menschen sich nur schlecht oder nicht hinstellen könnten, soll die Strecke markiert werden.

Der ab 10 Uhr in Duisburg startende Aktionstag ist Teil einer internationalen „Rettungskette für Menschenrechte“, die von der Nordsee in Hamburg bis nach Italien zum Mittelmeer führen soll. Sie soll laut Angaben der Veranstalter „das Sterben auf den Fluchtrouten wieder in das öffentliche Bewusstsein“ rücken. 271 Organisationen aus Deutschland, Österreich und Italien hätten sich bislang angemeldet.

Auch durch andere NRW-Städte sollte sich am Samstag die Strecke schlängeln: In Essen kündigten Veranstalter zum Beispiel eine 15 Kilometer lange Menschenkette durch die Ruhrgebietsstadt mit rund 500 Teilnehmern an, sagte eine Polizeisprecherin.

