Aktion der Stadtwerke Duisburg Jedes fünfte Solarmodul oder eine Wallbox gibt’s gratis

Seit Beginn der Energiekrise beschäftigten sich immer mehr Menschen mit der Stromerzeugung auf dem eigenen Dach und schafften sich so ein Stückchen Unabhängigkeit von steigenden Energiekosten, so der lokale Energieversorger. Die Stadtwerke unterstützten alle Interessenten in Duisburg von der Planung bis zur Realisierung einer eigenen Photovoltaikanlage.