Schockanruf bei Opfer : Duisburger Betrugsfall wird bei "Aktenzeichen XY" gezeigt

Duisburg Ein Betrüger gab vor, der Neffe einer 63-Jährigen aus Duisburg zu sein. Mit einer perfiden Masche machte er am Ende 131.000 Euro Beute. Jetzt wird der Fall bei "Aktenzeichen XY“ gezeigt.

"Hallo Irmgard, ich hatte einen Autounfall und brauche dringend Geld". Mit diesen Worten begann die Odyssee für eine 64-jährige Duisburgerin Ende September 2019, berichtet die Polizei in Duisburg . Über zwei Tage rief dieser vermeintliche Neffe demnach immer wieder bei der Seniorin an. Er setzte die 64-Jährige massiv unter Druck, erzählte von dem angeblichen schweren Autounfall und seinem Ärger mit der Polizei hätte. Sie müsse ihm dringend Bargeld zur Schadensregulierung leihen, behauptete der Mann.

Das Opfer hatte zunächst keinen Zweifel, dass der Anrufer ihr Neffe sei. Die Duisburgerin wollte helfen - und zahlte am Ende insgesamt 131.000 Euro. Das Geld wurde von einem Mann vor ihrem Wohnhaus abgeholt, der sich "Herr Schwarzer" nannte,berichtet die Polizei. Nach der letzten Geldübergabe habe der vermeintliche Neffe nicht mehr angerufen.

Die 64-Jährige hatte das erste Mal Zeit zum Nachdenken und wurde skeptisch. Am 1. Oktober ging die Frau zur Polizei und erstattete eine Anzeige.

Am Mittwochabend. 10. Februar, wird dieser Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" vorgestellt. Moderator Rudi Cerne interviewt per Videoschalte den Duisburger Kriminalhauptkommissar Ralf Schäfer.