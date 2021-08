Polizei Duisburg bittet um Hilfe : Brutaler Überfall auf schlafende Eheleute bei „Aktenzeichen XY...“

Duisburg Eine Ermittlerin der Duisburger Kripo ist am Mittwochabend mit einem Fall in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY..." vertreten. Es geht um einen brutalen Überfall auf ein schlafendes Ehepaar aus Meiderich im Herbst 2020.

In der Nacht zum Montag, 28. September 2020, gegen 2.30 Uhr, überfielen mehrere Unbekannte auf brutale Weise ein Ehepaar in ihrem Wohnhaus an der Lehmbruckstraße in Duisburg-Meiderich. Sie griffen die Eheleute im Schlafzimmer an, schlugen auf den damals 59 Jahre alten Mann ein und fesselten ihn sowie seine Frau (damals 66).