Polizei hofft auf Hinweise über „Aktenzeichen XY“ Der rätselhafte Giftmord von Duisburg-Walsum

Als die Nachbarn durch ein Küchenfester sehen, wie Tarek Dib-Kastner regungslos auf dem Boden liegt, da ist er schon eine Woche tot. Es ist der November 2022, eine Wohnung in Duisburg-Walsum. Der Arzt sagt später, der Deutsch-Libanese sei eines natürlichen Todes gestorben. Dib-Kastner war erst 52 Jahre alt, er lebte allein und litt an einer Krankheit. Also alles klar, Akte zu, die Polizei wird nicht gebraucht.