Familie saß tagelang fest : Bundeswehr fliegt Essener Student aus Kabul aus

Duisburg Ein Student der Universität Duisburg-Essen saß tagelang in Kabul fest. Auf dem Weg zum Flughafen wurde der 25-Jährige von Taliban-Kämpfern beschossen und mit Tränengas attackiert. Nun hat die Bundeswehr ihn und seine Familie ausgeflogen.

Ein Student der Universität Duisburg-Essen (UDE), der tagelang am Flughafen von Kabul festhing, ist wieder zurück in Deutschland. Wie der 25-Jährige über die Sozialen Medien mitteilte, ist er bereits am Dienstag von der Bundeswehr nach Tashkent in Usbekistan evakuiert worden. „Auch wenn wir heute Kabul verlassen haben, wird diese Stadt und dieses Land mich nie verlassen“, schreibt er.