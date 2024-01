Glückauf-Halle in Homberg Auftritt von Alice Weidel – Protest gegen AfD-Neujahrsempfang in Duisburg

Auch Lamya Kaddor, Duisburger Bundestagsabgeordnete der Grünen, äußert Bedenken gegen den Auftritt von Alice Weidel in Duisburg. Die kürzlich publizierten Enthüllungen offenbarten die „verfassungsfeindlichen und menschenverachtenden Tendenzen der AfD und ihrer Netzwerke“, erklärte die Islamwissenschaftlerin und Religionspädagogin. Bei dem jetzt bekannt gewordenen Treffen in Potsdam sei es darum gegangen, die „Ausweisung von Millionen Menschen aus Deutschland herbeizufantasieren“, so Lamya Kaddor wörtlich. Dies stelle eine „ernsthafte Herausforderung für die demokratische, freiheitliche Grundordnung dar, wenn eine Fraktion des Bundestages solche Ziele verfolgt“. Kaddor zeigt sich „sehr besorgt“ darüber, dass solche Veranstaltungen in Duisburg stattfinden und „als Plattform für Persönlichkeiten dienen, die in verfassungsfeindlichen Netzwerken organisiert sind“.