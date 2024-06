Parteitag in der Rheinhausen-Halle AfD-Bezirk Düsseldorf trifft sich am Samstag in Duisburg

Die Stadt Essen streitet sich in diesen Tagen mit der AfD um den geplanten Bundesparteitag in der Grugahalle. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat am Freitag entschieden, dass die Veranstaltung Ende Juni stattfinden darf. In Duisburg hingegen scheint man sich juristisch nicht zu wehren: Nach Informationen unserer Redaktion soll hier am Samstag, 14. Juni, der Bezirksparteitag des AfD-Bezirks Düsseldorf stattfinden. Dazu gehören etwa die Kreisverbände Duisburg, Düsseldorf, Kleve, Neuss und Essen.