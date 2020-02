Auf diesen Autobahnen geht es nicht vorwärts : Duisburg war 2019 wieder Stau-Stadt

Die A 40 bei Essen: An keiner anderen Stelle in NRW gab es häufiger Stau. Das betrifft auch viele Duisburger, die weiter ins Ruhrgebiet wollen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Duisburg In der Staubilanz des ADAC für 2019 sind auch die Autobahnen in und um Duisburg prominent vertreten. Stau-Spitzenreiter ist die A 40. Doch auch auf den anderen Autobahnen ist es ständig voll.

Die A 40 ist der längste Parkplatz des Ruhrgebiets. Zu diesem Schluss kommt der Automobilclub in seiner Staubilanz für das vergangene Jahr. Duisburg ist gleich mit mehren Autobahnen im Ranking der schlimmsten Stau-Autobahnen vertreten. Am schlimmsten betroffen war der Abschnitt des Ruhrschnellweges zwischen Essen und Dortmund: Hier wurden 2019 insgesamt 15.940 Staus mit einer Gesamtlänge von zusammen 23.267 Kilometern gezählt. Die Staudauer gibt der ADAC mit insgesamt 8508 an. Betroffen davon waren auch viele Duisburger und Niederrheiner, die aus Richtung Westen kommend hier entlang mussten. Viele standen auch schon vorher im Stau: An der Rheinbrücke Neuenkamp gibt es fast permanent (kleinere) Staus – in beide Richtungen.

Den längsten Stau im vergangenen Jahr gab es am 31. Oktober auf der A 3: Hier stand der Verkehr zwischen Ratingen-Ost und Oberhausen – also auch im gesamten Duisburger Bereich – auf einer Gesamtlänge von 28 Kilometern. Da in solchen Fällen auch die Abfahrten der Autobahnen 40 und 42 auf die A 3 betroffen sind, bilden sich auch dort Rückstaus. Dieser Domino-Effekt trifft Duisburg wegen seines besonders dichten Autobahnnetzes (A 3, 40, 42, 57, 524) gerade im Berufsverkehr ziemlich häufig.

INFO Die nächsten Engpässe auf den Autobahnen A 40 Straßen NRW repariert in der Nacht von Dienstag, 11. Februar, auf Mittwoch, 12. Februar, von 20 bis 5 Uhr Fahrbahnschäden auf der A 40 im Autobahnkreuz Duisburg. Deshalb ist dort in Fahrtrichtung Dortmund nur ein Fahrstreifen frei. A 59 Der Landesbetrieb Straßen NRW reinigt auf der Autobahn 59 zwischen den Anschlussstellen Dinslaken-West und dem neuen Autobahnkreuz Duisburg-Süd in beiden Fahrtrichtungen die Straßenabläufe und Fahrbahnränder. Deshalb ist in den Nächten von Montagabend, 10. Februar, bis Samstagfrüh, 15. Februar, jeweils zwischen 20 und 5 Uhr abschnittsweise nur ein Fahrstreifen für den Verkehr geöffnet.

Bei den Top Ten mit den meisten Staukilometern je Autobahnkilometer ist die A 40 mit 875 Staukilometern sogar bundesweiter Spitzenreiter. Hier kommt der Abschnitt zwischen Duisburg und Essen deutschlandweit auf den vierten Rang mit 683 Staukilometern.

Auch die A42 zwischen Kamp-Lintfort und Dortmund gehörte 2019 zu den stauanfälligsten Autobahnen in NRW: Hier zählte der ADAC insgesamt 13.786 Staus mit einer Gesamtlänge von 19.738 Kilometern und einer Gesamtdauer von 8365 Stunden. Ganz ähnlich sah es auf der A 3 zwischen Köln und Oberhausen aus. Hier war die Gesamtlänge mit 28.256 Kilometern allerdings noch deutlich höher.