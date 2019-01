Nach Messer-Attacke auf Brüderpaar: Acht Duisburger wegen versuchten Totschlags und Beihilfe festgenommen

Duisburg Nach einem Messer-Angriff auf ein Brüderpaar kurz vor Weihnachten hat die Polizei drei weitere Tatverdächtige wegen versuchten Totschlags festgenommen. Insgesamt wurden Haftbefehle gegen acht Personen erlassen. Am 19. Dezember war bereits ein 22-Jähriger festgenommen worden.

Polizisten konnten das Trio am Donnerstag in Duisburg festnehmen. Die drei Männer werden noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt, der ihnen die Haftbefehle verkündet.

Gegen fünf weitere Tatverdächtige (21, 22, 28, 29, 31) ermittelt die Kripo wegen Beihilfe zum versuchten gemeinschaftlichen Totschlags in zwei Fällen. Vier von Ihnen konnte die Polizei am Donnerstag an ihren Wohnanschriften antreffen. Die Beamten nahmen sie zur Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung mit zur Dienststelle.