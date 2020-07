Abfallbilanz : Was mit Duisburgs Müll passiert

Wilde Müllkippen sind auch in Duisburg ein Problem. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg In Duisburg fallen pro Person mehr als 500 Kilogramm Müll im Jahr an. Das klingt viel, doch Abfall ist nicht gleich Abfall. Der größte Teil wird recycelt oder in Form von Strom oder Wärme in die Häuser zurückgebracht.

Die Duisburger produzieren Jahr für Jahr immer weniger Müll. Das geht aus dem aktuellen Abfallbericht der Wirtschaftsbetriebe hervor, den das Unternehmen der Stadtpolitik zur Kenntnisnahme vorgelegt hat. Demnach fielen 2019 in Duisburg pro Einwohner rund 550 Kilogramm Müll an. Gemessen an den steigenden Einwohnerzahlen ist das der niedrigste Wert seit 2014. 2018 waren es noch 554 und 2017 566 Kilogramm gewesen. Zum Vergleich: in Düsseldorf lag die Müllmenge pro Kopf im vergangenen Jahr bei 389 Kilogramm, in Essen bei 632.

Der weitaus größte Anteil der insgesamt rund 276.765 Tonnen Abfall, die die Wirtschaftsbetriebe im Jahr 2019 in Duisburg entsorgt haben, entfiel auf Haus- und Sperrmüll (144.258 Tonnen). Danach folgen die Wertstoffe mit rund 102.062 Tonnen. Darunter fallen neben Holz, Metall und Glas besonders auch Grünabfälle, Papier und Textilien. Gänzlich gegen den Trend ist die Entwicklung in den Bereichen Biomüll und Alttextilien. Hiervon entsorgen die Duisburger seit Jahren immer mehr.

info Was tun die Wirtschaftsbetriebe? Zu den Aufgaben der WBD gehören die Abfallentsorgung und die Stadtreinigung sowie die Stadtentwässerung. Daneben widmen sich die Betriebe der Unterhaltung der Spielplätze, dem Betrieb der Friedhöfe, der Pflege der Grünflächen, Parks und Botanischen Gärten. Auch die Pflege der gesamten städtischen Infrastruktur wie Straßen und Wegen gehört zu den Aufgaben.

Neben dem Hausmüll kümmern sich die Wirtschaftsbetriebe auch um sogenannte Infrastruktur- sowie um Bau- und Abbruchabfälle. 2019 haben sie dem Bericht zufolge rund 5000 Tonnen Straßenkehricht und Marktmüll beseitigt. Außerdem rund 10.000 Tonnen Bauschutt und rund 4000 Tonnen Sondermüll-Abfälle aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes (zum Beispiel Verbände und gebrauchte Nadeln).

Der überwiegende Teil der Duisburger Abfälle wandert in die Müllverbrennungsanlage Oberhausen. Dabei handelt es sich vor allem um Haus- und Sperrmüll sowie um Krankenhausabfälle. Die Wertstoffe hingegen werden zur Weiterverarbeitung an spezialisierte Betriebe geliefert. Besonders spannend ist, was mit den Duisburger Grünabfällen passiert. Die wandern nämlich nur zu einem kleinen Teil direkt in ein Kompost-Werk (637 Tonnen), in dem beim Gärungsprozess Biogas gewonnen wird. Das Gros der Bioabfälle (rund 32.561 Tonnen, darunter allein 355 Tonnen Weihnachtsbäume) wird zunächst zerkleinert, damit der holzreiche Anteil ausgesiebt werden kann. Er wird den Wirtschaftsbetrieben zufolge in Biomasseheizkraftwerken zur Erzeugung erneuerbarer Energie genutzt.

Die rund 29.592 Tonnen Papierabfälle in der Stadt wurden als Sekundärrohstoff in der Papierproduktion eingesetzt. Das gilt auch für die rund 6000 Tonnen Altglas. Sie wanderten als Sekundärrohstoff in die Produktion neuer Flaschen.